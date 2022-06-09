В МТС снижена стоимость на ряд гаджетов Apple

В салонах связи и интернет-магазине МТС снижена стоимость на ряд смартфонов, беспроводных наушников и других гаджетов Apple.

При покупке их в рассрочку максимальная выгода составит до 700 рублей. Обзавестись рядом устройств Apple по сниженным ценам можно в рамках акций «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства».

Подробнее с новыми ценами и размером выгоды на устройства Apple можно ознакомиться по ссылке.