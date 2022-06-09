В МТС снижена стоимость на ряд гаджетов Apple

В салонах связи и интернет-магазине МТС снижена стоимость на ряд смартфонов, беспроводных наушников и других гаджетов Apple.
При покупке их в рассрочку максимальная выгода составит до 700 рублей. Обзавестись рядом устройств Apple по сниженным ценам можно в рамках акций «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства».
Подробнее с новыми ценами и размером выгоды на устройства Apple можно ознакомиться по ссылке.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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