В МТС снижена стоимость на ряд гаджетов Apple

В салонах связи и интернет-магазине МТС снижена стоимость на ряд смартфонов, беспроводных наушников и других гаджетов Apple.

При покупке их в рассрочку максимальная выгода составит до 700 рублей. Обзавестись рядом устройств Apple по сниженным ценам можно в рамках акций «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства».

Подробнее с новыми ценами и размером выгоды на устройства Apple можно ознакомиться по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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