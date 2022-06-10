В WhatsApp появилась новая функция

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространять среди пользователей полезное новшества — увеличенный вдвое лимит на количество участников в группах.

До настоящего момента ограничение установлено на 256 участников, и теперь WhatsApp удваивает количество участников в групповом чате — до 512 человек.

Об грядущем внедрении этой функции было объявлено еще в мае вместе с другими новшествами, такими как обмен файлами размером до 2 ГБ в групповых чатах, реакция на сообщения и многое другое. Теперь поддержка 512 участников в групповом чате начала внедряться для всех пользователей WhatsApp.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

ixbt.com

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 