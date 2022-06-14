Пвел Дуров "наехал" на Apple

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что Apple ограничивает возможности разработчиков и сознательно ухудшает качество веб-версий приложений на своих устройствах.

По словам Дурова, веб-версия Telegram обеспечивает стабильную работу на ПК и на мобильных устройствах, но мессенджеру не удается достичь качества уровня приложения на iOS, потому что Apple ограничивает веб-разработчиков.

"Мы считаем, что Apple может намеренно ухудшать свои веб-приложения, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30%", – отметил он.

Дуров также отметил, что британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) пришло к выводу, что Apple ограничивает возможности веб-приложений, которые запускаются в браузере, в частности, компания запрещает альтернативы собственному движку браузера на мобильных устройства. В СМА подчеркнули, что это серьезно ограничивает возможности конкурирующих браузеров отличаться от Safari по скорости и функционалу, а также лишает Apple стимула инвестировать в свой же браузер.