Firefox полностью отключает возможность слежки за пользователями

В браузере Mozilla Firefox еще в 2021 году была реализована функция Total Cookie Protection, которая предотвращает отслеживание действий пользователя с помощью файлов cookie. Эти файлы загружаются с сайтов и помогают следить за тем, какие данные пользователь получает с других ресурсов, какую информацию ищет и так далее. Если ранее эта функция была необязательной, то теперь разработчики включили ее принудительно.

Отныне доступ к конкретному cookie-файлу будет только у того сайта, с которого он был загружен. Это затруднит сбор информации о пользователе. К примеру, если пользователь ищет, где купить одежду, то Total Cookie Protection не позволит сторонним сайтам узнать об этом и вывести рекламу с предложениями. При этом Total Cookie Protection не блокирует сами рекламные объявления, а лишь не позволяет собирать слишком много информации о запросах пользователя.

Эта функция уже активирована для всех пользователей Firefox на компьютерах с macOS и Windows, в будущем она появится и на Android.