Месячная аудитория YouTube Shorts достигла 1.5 млрд пользователей

Компания Google заявила, что короткие видео из раздела YouTube Shorts смотрят полтора миллиарда человек в месяц. YouTube Shorts впервые запустили в Индии в конце 2020 года. Представители компании описывают продукт как часть мультиформатного подхода, в который включены традиционные для YouTube длинные видео, прямые трансляции и короткие ролики до 60 секунд.

По закрытым данным Google, аудитория YouTube Shorts достигла показателей TikTok и его китайского аналога Douyin, принадлежащих компании ByteDance. По независимым оценкам, аудитория TikTok в марте 2022 года составила 1,6 млрд человек. В 2020 году ByteDance сообщала, что аудитория Douyin — 600 млн активных пользователей в день.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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savely

Экая гадость... 