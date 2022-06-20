Из Беларуси и России больше нельзя официально скачать Windows

Жители двух стран – Беларуси и России – лишились возможности скачивать дистрибутивы Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Кроме того, пользователи с местными IP не могут cкачать утилиты помощника по установке операционных систем, а также Media Creation Tool.

Например, при попытке скачать образ Windows 11 сайт выдает сообщение "Возникла проблема с вашим запросом". Если же необходимо скачать Media Creation Tool, то выдается ошибка 404.

Впрочем, запрет можно обойти с помощью иностранного VPN, а также смены языка сайта на любой другой, кроме русского.

Корпорация Microsoft пока никак не комментирует ситуацию.