У Telegram появились платные возможности

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая позволяет пользователям получить доступ к ряду дополнительных функций.

"После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объемом до 4 Гб, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами – и получат множество других преимуществ", – говорится в блоге компании.

В то же время в Telegram пообещали, что все существующие функции останутся бесплатными для всех.

Пока что цена присутствует только на странице приложения в App Store. Для белорусов она составит $4.99.