Мессенджер Google Hangouts окончательно прекратит работу в ноябре 2022 года

В начале этого года мессенджер Google Hangouts стал недоступен пользователям сервиса совместной работы Workspace. Вместо этого им было предложено использовать современный мессенджер Google Chat. Теперь же стало известно, что аналогичным образом придётся поступить все пользователям мобильного приложения Hangouts, поскольку в ноябре этого года оно перестанет работать.

Согласно имеющимся данным, мобильные пользователи Hangouts начнут получать предложения о переходе на использование Chat в ближайшее время. Это не касается пользователей веб-версии мессенджера в Gmail, поскольку им такие напоминания начнут приходить со следующего месяца.

Google продолжает избавляться от старых мессенджеров, которых скопилось немало за последние годы. Ранее в этом месяце компания объявила о прекращении работы GChat, который также известен под названием Google Talk. Изначально предполагалось, что Hangouts станет заменой GChat, но, с течением времени планы разработчиков поменялись. Впервые Google намекнула на то, что на смену Hangouts придёт Google Chat ещё в 2018 году.

Отмечается, что существующие пользовательские чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Кроме того, с помощью службы Takeout пользователи могут бесплатно перенести копии чатов из Hangouts до того, как он прекратит работать в ноябре. Чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на Chat разработчики объявили о запуске новых функций, включая возможность совершать прямые звонки, делиться одновременно несколькими изображениями и др.