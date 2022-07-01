Компьютерную лабораторию открыли в Гомельском госуниверситете

Высокотехнологичную учебно-исследовательскую компьютерную лабораторию открыли в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщает БЕЛТА.

Совместная с "Техартгруп" - компанией - резидентом Парка высоких технологий - лаборатория создана на факультете математики и технологий программирования. Декан факультета Сергей Жогаль отметил, что сегодняшнее открытие стало торжественной точкой завершения учебного года. "С "Техартгруп" мы тесно сотрудничаем долгие годы. Выпускники факультета успешно работают в этой компании. И новая лаборатория - серьезный шаг в дальнейшем партнерстве, которое, я думаю, будет только крепнуть", - сказал он.

По словам первого проректора ГГУ Андрея Крука, сотрудничество университета и IT-компании дает возможность повышать уровень подготовки специалистов для различных сфер.

Руководитель департамента "Техартгруп" Алексей Луд обратил внимание, что это самый современный компьютерный класс на факультете. "В помещениях установлена мощная техника, которая позволяет решать новые задачи - проводить более высоконадежный анализ данных, обрабатывать больший объем данных и т.д., а также готовить высококвалифицированных специалистов для IT-компаний, в том числе для "Техартгруп". Мы максимально заинтересованы вкладывать в развитие студентов и будущих сотрудников компании", - подчеркнул он.

Более чем на 100 кв.м аудитории планируется проводить занятия по таким дисциплинам, как разработка кроссплатформенных приложений, конструирование программного обеспечения, объектно-ориентированное программирование, операционные системы, современные веб-технологии, распределенные вычисления, базы данных, современные платформы программирования и др. Здесь студенты смогут изучать современные языки программирования. Планируется также проводить совместные с "Техартгруп" семинары, круглые столы, дополнительные тренинги для студентов по новым информационным технологиям.

"Думаю, что мы организуем и конкурс стартапов. Намерены работать и над разработкой мобильных приложений. В целом открытие лаборатории поможет студентам совершенствовать свои навыки", - добавил заведующий кафедрой вычислительной математики и программирования Дмитрий Кузьменков.

Он уточнил, что ежегодно факультет выпускает около 120 специалистов. В основном выпускники идут работать в крупные IT-компании. "Мы видим интерес со стороны и сегодняшних абитуриентов. Это показали в том числе и проведенные накануне "Университетские субботы", где абитуриенты и их родители смогли получить всю необходимую информацию", - заключил Дмитрий Кузьменков.