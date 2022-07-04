Российская версия сайта Xbox Wire стала недоступна

В рамках ранее объявленного плана по полному прекращению работы в России Microsoft закрыла русскоязычную версию блога Xbox Wire — новостного раздела официального сайта, где публиковалась техническая информация, анонсы новых продуктов и интервью с разработчиками.

Ссылка на версию Xbox Wire на русском языке ещё отображается в поисковых системах, но при попытке её открыть происходит перенаправление на англоязычный раздел блога.

Русскоязычная версия перестала обновляться в начале марта, когда Microsoft впервые объявила о намерении прекратить в стране все новые продажи продуктов и услуг. Основной портал Xbox пока продолжает работать в том числе и на русском языке.