Российских школьников бесплатно научат программированию

В Telegram-канале Минцифры России появилась следующая информация. Ученики 8-11 классов, желающие получить престижную и высокооплачиваемую работу, смогут пройти двухлетние курсы по освоению современных языков программирования.

Как сообщает Минцифры, правила предоставления субсидии утверждены правительством РФ. Совсем скоро записаться на курсы обучения можно будет на портале госуслуг.

По имеющимся данным, учебная программа состоит из четырёх модулей по 36 академических часов, распределённых на два года. Обучением займутся локальные образовательные площадки в онлайн- и офлайн-режимах, а выбором самих площадок займётся оператор проекта — т. н. «Университет 2035».

Сообщается, что скоро на портале госуслуг появится возможность пройти тестирование, позволяющее определить степень готовности к обучению. Исходя из результатов теста будет предложен соответствующий курс, позволяющий освоить первую IT-специальность ещё в школе — он будет дополнять школьную программу по математике и информатике.

Известно, что в 2021 году был реализован пилотный проект, а теперь действие соответствующей инициативы распространится на всю страну. По данным Минцифры, сначала обучение пройдут не менее 100 тыс. учащихся, а к 2030 году основам программирования будет обучено 1,2 млн российских школьников.