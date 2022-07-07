В МТС вернулась рассрочка на 24 месяца на все товары. Оплата максимально удобными платежами вновь стала доступна при покупке девайсов и аксессуаров к ним. Приобрести умное устройство вместе с аксессуарами в рассрочку на 2 года можно как в салонах связи МТС, так и в интернет-магазине мобильного оператора.

Рассрочка на 24 месяца вновь действует на все гаджеты. С ее помощью можно приобретать смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты, умные колонки и даже товары умного дома, такие как роботы-пылесосы, веб-камеры, увлажнители воздуха и умные чайники.

Предусмотрена возможность добавления в договор рассрочки и аксессуаров, с которыми пользоваться основным устройством станет более комфортно. Защитные чехлы и стекла помогут защитить ваше мобильное устройство от повреждений. Сетевые, автомобильные, беспроводные и портативные зарядные устройства позволят восполнить заряд вовремя. Карты памяти, проводные наушники, магнитные держатели существенно расширят функционал устройства. С выгодой можно приобрести также ремешки для смарт-часов, многочисленные кабеля и адаптеры.

Стоимость всей покупки делится на 23 ежемесячных взноса, которые будут списываться с баланса лицевого счета. Как и прежде, в момент оформления и в течение первого месяца, оплату по рассрочке вносить не нужно. Размер ежемесячных платежей не меняется в течение всего периода рассрочки, даже если цена товара в будущем повысится. Помимо рассрочки на 24 месяца, устройства в МТС также доступны в рассрочку на 7 и 12 месяцев.