Wargaming продала бизнес в Беларуси и России

С 1 июля кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» больше не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим» (владела с апреля 2012 года). Об этом сообщает dev.by.

Ещё в апреле этого года Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Беларуси. Компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming. Эта компания базируется в Санкт-Петербурге.

Изменения произошли 1 июля: кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» теперь не владеет долями в белорусской компании «Гейм стрим». 91,84% теперь принадлежат гражданину России Малику Хатажаеву, бывшему гендиректору российской компании «Леста». Хатажаев с 28 июня стал единственным владельцем «Лесты».