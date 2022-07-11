Honor представит новинки на презентации 13 июля

Бренд Honor обнародовал тизеры, говорящие о том, что 13 июля состоится презентация новых мобильных устройств. В числе прочего дебютирует смартфон Honor X40i 5G с оригинальным дизайном.

Как можно видеть на изображениях, аппарат получит дисплей с небольшим отверстием по центру в верхней области для одинарной фронтальной камеры. В тыльной части расположится камера, компоненты которой заключены в две круглые зоны. Говорится о применении 50-мегапиксельного основного сенсора, вспомогательного 2-мегапиксельного модуля и светодиодной вспышки.

Новинка станет преемником аппарата Honor X30i. Последний содержит процессор Dimensity 810 разработки MediaTek. В состав данного решения, помимо модема 5G, входят восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A55 и Arm Cortex-A76 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Arm Mali-G57 MC2.

Кроме смартфона Honor X40i 5G, на грядущей презентации дебютируют умные телевизоры Honor Smart Screen X3, планшет Honor Tablet 8 и новые портативные компьютеры.