Минцифры России готовится ужесточить отбор IT-компаний, позволяющих получить отсрочку от армии

В ближайшее время может сократиться число российских IT-специалистов, имеющих установленное законом право на отсрочку от армии. До 1 августа Минцифры изучит целесообразность ужесточения условий аккредитации, позволяющей сотрудникам IT-бизнесов претендовать на отсрочку.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве, компаниям, вероятно, придётся доказывать, что значительная часть выручки поступает именно от продажи IT-разработок во избежание злоупотребления льготами. По данным издания, пока для получения аккредитации компании достаточно подать заявление через сайт госуслуг, причём сфера деятельности компании подтверждается просто кодом ОКВЭД. Новые меры предполагают учитывать долю сотрудников, занятых непосредственно информационными технологиями, а также долю выручки от разработки и внедрения IT. Точные критерии определения IT-компаний сегодня фактически отсутствуют, поэтому власти проводят консультации с представителями отрасли.

По данным экспертов отрасли, сегодня получение аккредитации и получение отсрочек для сотрудников осуществляется буквально в уведомительном режиме, чем пользуются банки и государственные компании, имеющие большие IT-отделы. При этом чёткие критерии отбора определить довольно трудно — например, стартап, занимающийся исключительно IT-разработками и существующий на первоначальном этапе исключительно за счёт инвесторов, может вообще не получать какое-то время выручки и прибыли.