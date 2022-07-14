В России Skillbox и GeekBrains будут обучать бывших заключённых IТ-специальностям

Российские образовательные платформы Skillbox и GeekBrains, входящие в экосистему VK, запустили проект по бесплатному обучению IТ-специальностям бывших заключённых, которым также помогут с будущим трудоустройством.

«Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited (Skillbox, GeekBrains — входят в экосистему VK) запустил проект по ресоциализации заключенных #жизньпосле. В рамках данной инициативы люди, имевшие судимость, смогут бесплатно пройти курсы Skillbox, освоить востребованную профессию и получить помощь с трудоустройством», — сообщили в Skillbox.

На первом этапе Skillbox выделит 100 грантов на обучение IТ-профессиям на сумму 12 млн рублей. Бывшие осужденные смогут обучаться по 12 специальностям, в их числе: веб-разработчик, SMM-специалист, Java-разработчик, веб-аналитик и другие. Для обучения каждой специальности достаточно будет базового владения компьютером, в остальном профессии можно освоить с нуля, никаких специализированных знаний получателям грантов не потребуется.

Обучиться бесплатно смогут осужденные за нетяжкие преступления, досрочно вышедшие из заключения в 2021–2022 году. Чтобы получить грант, претендентам нужно выбрать курс на сайте проекта, заполнить заявку и приложить мотивационное письмо.

Проект уже работает в пилотном режиме с Липецкой женской исправительной колонией №7 с марта 2022 года. 10 участниц осваивают новые профессии, включая «Фотография с нуля до PRO», «Photoshop с нуля до PRO» и другие.

Партнёрами проекта стали «Зонателеком» и ФСИН России. Компания также планирует масштабировать проект и подключить пенитенциарные учреждения (тюрьмы, исправительные лагеря, колонии) из разных регионов.