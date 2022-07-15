В Epic Games Store стартовала летняя распродажа

На сайте Epic Games Store сообщается о летней распродаже игр, которая продлится до 28 июля (18:00 МСК). Впереди целые две недели скидок, поэтому есть возможность пополнить библиотеку AAA-блокбастерами, классическими инди и всем остальным.

Впервые в Epic Games Store будут скидки на несколько крупных игр, включая Evil Dead: The Game, недавно получившую свежее обновление «Армия тьмы» (Army of Darkness). В дополнении новая карта: Castle Kandar, новое оружие и новый режим исследования. Кроме того, можно будет купить два костюма Эша из «Армии тьмы»: Ash Williams S-Mart Employee и Ash Williams Gallant Knight. Ещё можно купить набор Medieval Bundle (бесплатен для держателей абонемента 1-го сезона) с новыми костюмами для лорда Артура и Генри Рыжего, а также золотой наряд для Злого Эша и его помощников.

Подробнее о предложениях можно прочитать на сайте компании.