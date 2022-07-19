В ПВТ снизили ставку отчислений в Фонд ПВТ

Компаниям-резидентам Парка высоких технологий поступило письменное сообщение, что ставка отчислений в Фонд ПВТ со второго квартала 2022 года составит 1% (от выручки компании).

Напомним, что в марте этого года ставка была повышена с 1% до 2%, поэтому первый квартал (с апреля по июнь) компании платили повышенную ставку. Сейчас же эта цифра уменьшена до первоначальной.

Стоит отметить, что Указом президента 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» даёт право Совмину «изменять размер отчислений, производимых резидентами Парка высоких технологий в соответствии с абзацем третьим пункта 17 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. No 12».