Белорусские ювелиры создали вдохновленную смартфоном коллекцию украшений

Белорусские ювелиры из мастерской «Поўнач» выпустили лимитированную коллекцию украшений по мотивам складного смартфона Huawei P50 Pocket Premium Edition. Дизайн кулона из итальянского сплава, аналогичного мельхиору, вдохновлен формой камер, а узор повторяет уникальный паттерн на корпусе. Аксессуар универсальный, как и камера смартфона: можно использовать в качестве кулона, браслета или брелока к сумке.

Коллекция создана дизайнерами Ольгой Вангаевой и Виталием Озерцом из мастерской украшений «Поўнач». Ювелиры по образованию, они единственные в Беларуси работают с особым итальянским сплавом – аналогом мельхиора. Из него же и изготовлены необычные кулоны.

Эксклюзивное украшение вдохновлено складным смартфоном Huawei P50 Pocket Premium Edition. Кулон по форме повторяет блок камер телефона. В качестве узора выбран паттерн смартфона, созданный известным мировым кутюрье Айрис ван Херпен, которая входит в Парижский синдикат моды. Для коллаборации с Huawei она запечатлела движение электромагнитных волн, сделав их частью дизайна.

Создание кулонов потребовало усердной работы. Разработка дизайна велась на протяжении недели. После отрисовки эскиза и размещении на нем магнитных узоров ювелиры вручную создали мастер-модель из воска. Процесс был кропотливым, поскольку мастерская не использует станки и 3D-принтеры – только симбиоз ручного труда и мастерства.

После создания восковой модели отлили прототип из металла. Это был один из самых сложных этапов, где малейшая ошибка – и работа сгорает, а восковая модель может быть безвозвратно утрачена. На последней стадии изделие довели до совершенства, чтобы узор выглядел предельно точно. На основе прототипа создали слепок, после чего технологический процесс многократно повторяли. Каждый кулон шлифовали, полировали и избавляли от неровностей, придавая изделию сияние.

«Украшение развивает идею мирового дизайнера Айрис ван Херпен, воплощенную в корпусе смартфона Huawei P50 Pocket Premium Edition. Мы нанесли на кулон узор с визуализацией электромагнитных волн и тем самым продолжили концепцию. В форме изделия обыграно ритмичное расположение блока камер и круглого экрана смартфона, чего мы ранее не встречали. Ювелирное изделие создано вручную. Работа была сложной и напряженной, но результат того стоил», – призналась дизайнер Ольга Вангаева.

Коллекция насчитывает только 30 ювелирных изделий и будет представлена модному сообществу в Беларуси. Аксессуар задуман как универсальный: его можно использовать не только как кулон, но и как браслет или украшение к дамской сумке.

Компактный смартфон Huawei P50 Pocket Premium Edition вместе с оригинальным узором отличается складной формой. У него два экрана – основной и внешний, в форме круга, который используется для уведомлений, приема звонков и смены треков. Камеры смартфона могут увидеть то, что не видят другие. В частности, благодаря специальной технологии можно создавать необычные ультрафиолетовые фотографии. Цветовой охват – более 1 млрд оттенков. Модель часто приводят в качестве примера новой эры мобильной фотографии.