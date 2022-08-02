IT-компания ScienceSoft запускает новое бесплатное обучение – ServiceNow Lab. Тренинг рассчитан на начинающих программистов, которые за 2 месяца смогут получить знания и навыки для карьеры ServiceNow-разработчика. Лучшим выпускникам обучения гарантируется предложение о работе в ScienceSoft.

ServiceNow – это востребованная платформа для управления бизнес-процессами, в которую входят приложения для организации IT и HR-процессов, взаимодействия с клиентами и менеджмента проектов. Авторитетная консалтинговая компания Gartner несколько раз называла ServiceNow лидером среди популярных ITSM-решений. ServiceNow-разработчик занимается кастомизацией платформы, то есть расширением ее стандартных возможностей и созданием новых функций под потребности бизнеса.

Тренинг подойдет начинающим программистам со знанием JavaScript. Опыт работы не обязателен, достаточно – уверенных теоретических знаний и уровня английского языка от B1, чтобы работать над зарубежными проектами.

Обучение пройдет онлайн, поэтому заниматься можно из любой локации. Вас ждут вебинары от опытных разработчиков и архитекторов. А самостоятельно изучать материал вы сможете с помощью удобной обучающей платформы.

Чтобы присоединиться к обучению, отправьте свое резюме на почту training@scnsoft.com. Обучение стартует в начале сентября, но прием заявок закроется, как только наберется группа.