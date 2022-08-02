В "Яндекс Музыке" появилась "Нейромузыка"

Пресс-служба "Яндекса" сообщила, что в сервисе "Яндекс Музыка" появилось нововведение. "Нейромузыка" — это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций Яндекс Музыки делает ее уникальной для каждого пользователя.

Три доступных режима — “спокойствие”, “вдохновение” и “бодрость” — помогут сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.

"Нейромузыка" ритмически выверена: в ней нет слов или пауз, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания были использованы музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии были озвучены виртуальными инструментами, а сделанные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию.

Послушать "Нейромузыку" можно в мобильных приложениях "Яндекс Музыки", а также на "Яндекс Станции" — достаточно произнести голосовую команду “Алиса, включи Нейромузыку”.