Группа компаний Awara IT объявляет об открытии Awara Academy

Группа компаний Awara IT является одним из ключевых партнеров Microsoft в области разработки и поставки сложных технологических решений для заказчиков во всем мире. Теперь вся учебная деятельность компании выделена в новое бизнес-направление – учебный центр Awara Academy.

Возглавит учебное направление Артем Черневский – технический эксперт и тренер по продуктам Microsoft, разработчик собственных EdTech решений, в прошлом руководитель группы технических специалистов в компании Microsoft Russia.

В Awara Academy будут обучать бизнес-пользователей, студентов и даже школьников на базе решений Microsoft и других вендоров.   

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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