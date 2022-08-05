РДТЕХ и BSS объявили о начале сотрудничества

Совместно с РДТЕХ компания BSS будет продвигать собственные речевые сервисы на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. А РДТЕХ сможет предложить заказчикам наиболее полное решение для развития бесшовного клиентского опыта в отечественных контакт-центрах.

Специалисты РДТЕХ уже прошли обучение в BSS. Далее компании планируют сертифицировать технических специалистов и проводить совместные вебинары для заказчиков.

«Сотрудничество с BSS позволяет нам расширить линейку предложений РДТЕХ для банков, страховых и розничных компаний в рамках цифровой трансформации их бизнеса. Внедрение зарекомендовавших себя отечественных систем речевой аналитики будет способствовать росту уровня удовлетворенности клиентов наших заказчиков, повышая их конкурентоспособность и качество оказываемых ими услуг», — комментирует генеральный директор РДТЕХ Сергей Еремеев.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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