РДТЕХ и BSS объявили о начале сотрудничества

Совместно с РДТЕХ компания BSS будет продвигать собственные речевые сервисы на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. А РДТЕХ сможет предложить заказчикам наиболее полное решение для развития бесшовного клиентского опыта в отечественных контакт-центрах.

Специалисты РДТЕХ уже прошли обучение в BSS. Далее компании планируют сертифицировать технических специалистов и проводить совместные вебинары для заказчиков.

«Сотрудничество с BSS позволяет нам расширить линейку предложений РДТЕХ для банков, страховых и розничных компаний в рамках цифровой трансформации их бизнеса. Внедрение зарекомендовавших себя отечественных систем речевой аналитики будет способствовать росту уровня удовлетворенности клиентов наших заказчиков, повышая их конкурентоспособность и качество оказываемых ими услуг», — комментирует генеральный директор РДТЕХ Сергей Еремеев.