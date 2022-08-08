В филиале БГУИР "Минский радиотехнический колледж" состоялось зачисление абитуриентов

В филиале БГУИР "Минский радиотехнический колледж" состоялось зачисление на целевую подготовку и дневную бюджетную форму получения образования на базе 9 классов, сообщается на сайте вуза БГУИР.

После 9-го класса в колледж подали документы более 270 абитуриентов. По итогам заседания приёмной комиссии учащимися МРК стали 150 человек. 16 человек будут учиться на условиях целевой подготовки в интересах ОАО "Интеграл".

По правилам приёма на базе 9 классов ребята проходят по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании. Набор проводился на шесть специальностей:



- Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств;

- Проектирование и производство радиоэлектронных средств;

- Электронные вычислительные средства;

- Микро- и наноэлектронные технологии и системы;

- Программируемые мобильные системы;

- Программное обеспечение информационных технологий.

Максимальный проходной балл на бюджет сложился на специальность "программное обеспечение информационных технологий" - 10,0 (полупроходной 9,9).



Приёмная кампания в МРК продолжается. Набор на платную форму обучения на базе 9 классов продлится до 14 августа. Учащимся, поступающим после 11 класса, можно подать документы на бюджет до 12 августа, на платное - до 17 августа. Вся информация о ходе приёма документов здесь.