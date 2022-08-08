В филиале БГУИР "Минский радиотехнический колледж" состоялось зачисление абитуриентов

В филиале БГУИР "Минский радиотехнический колледж" состоялось зачисление на целевую подготовку и дневную бюджетную форму получения образования на базе 9 классов, сообщается на сайте вуза БГУИР.
После 9-го класса в колледж подали документы более 270 абитуриентов. По итогам заседания приёмной комиссии учащимися МРК стали 150 человек. 16 человек будут учиться на условиях целевой подготовки в интересах ОАО "Интеграл".
По правилам приёма на базе 9 классов ребята проходят по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании. Набор проводился на шесть специальностей:
- Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств;
- Проектирование и производство радиоэлектронных средств;
- Электронные вычислительные средства;
- Микро- и наноэлектронные технологии и системы;
- Программируемые мобильные системы;
- Программное обеспечение информационных технологий.
Максимальный проходной балл на бюджет сложился на специальность "программное обеспечение информационных технологий" - 10,0 (полупроходной 9,9).
Приёмная кампания в МРК продолжается. Набор на платную форму обучения на базе 9 классов продлится до 14 августа. Учащимся, поступающим после 11 класса, можно подать документы на бюджет до 12 августа, на платное - до 17 августа. Вся информация о ходе приёма документов здесь.
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