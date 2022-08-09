11 августа Xiaomi представит 30 новых устройств

CEO Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в своем Twitter, что он проведёт презентацию новых устройств 11 августа. 

Ожидается, что компания представит 30 новых гаджетов, среди которых Redmi K50 Extreme Edition, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi Tablet 5 Pro с экраном диагональю 12,4 дюйма и новая гарнитура Xiaomi Buds 4 Pro.

"11 августа в своем ежегодном выступлении я поделюсь историями из жизни, которых вы еще не слышали. Оставайтесь с нами для более подробной информации", - написал Лэй Цзюнь. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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