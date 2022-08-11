Xiaomi презентовала новые устройства

Компания Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 2.В новинке акцент сделан на компактности: Mix Fold 2 получил совершенно новые петли, которые позволили значительно уменьшить толщину устройства. В итоге Mix Fold 2 в разложенном состоянии всего чуть толще обычного порта USB-C. Толщина в разложенном состоянии – 5,4 мм, в сложенном – всего 11,4 мм. Масса смартфона – 262 грамма.

Xiaomi Mix Fold 2 получил стереодинамики. Емкость аккумулятора составила 4500 мА·ч, он поддерживает зарядку по проводу мощностью 67 Вт. Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, соединенной с ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1.

Основная камера Mix Fold 2 создана в сотрудничестве с Lecia. Она представлена тремя модулями. В основном применяется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, широкоугольный объектив и система оптической стабилизации. Также есть модуль с 13-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом с ЭФР 15 мм и модуль с 8-мегапиксельным сенсором и телеобъективом. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.

Оболочка MIUI для Mix Fold 2 называется MIUI Fold 13 – это отражает работу, проведенную разработчиками по оптимизации приложений и программных функций для большого внутреннего экрана.

Цены на девайс следующие: 12/256 ГБ – 1335 долларов, 12/512 ГБ – 1485 долларов, 12 ГБ/1 ТБ – 1780 долларов.

Xiaomi Watch S1 Pro

Флагманская модель умных часов Xiaomi на 46 мм может похвастаться круглым AMOLED-экраном, защищённым сапфировым стеклом, а также корпусом из нержавеющей стали. Время автономной работы достигает 14 дней. Также заявлено новое поколение быстрой беспроводной зарядки. Часы получили поддержку приложений сторонних разработчиков.

Среди основных характеристик — экран AMOLED диагональю 1,47 дюйма, разрешением 480 × 480 пикселей, аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч, защита от воды (5АТМ), GPS, Bluetooth 5.0, NFC, постоянное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови (SpO2). Поддерживается свыше сотни спортивных режимов.

Xiaomi Watch S1 Pro предлагаются по цене от 222 долларов.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi также представила планшет Mi Pad 5 Pro 12.4. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил экран IPS c диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2560 х 1600 пикселей. Экран поддерживает HDR10, а максимальная кадровая частота составляет 120 Гц.

Аппаратная платформа – Qualcomm Snapdragon 870. Емкость аккумуляторной батареи – 10 000 мА·ч. Максимальная мощность зарядки составляет 67 Вт. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил порт USB 3.2 Gen 1 с gподдержкой вывода видеосигнала – его можно использовать как дополнительный экран вместе с ноутбуком или ПК. В качестве программной оболочки используется MIUI 13 For Pad.

Цены следующие: 6/128 ГБ – 415 долларов, 8/256 ГБ – 490 долларов, 12/512 ГБ – 595 долларов.

Xiaomi Buds 4 Pro

На презентации Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro. Модель предлагается в золотистом и чёрном исполнениях по цене 163 доллара.

Наушники имеют 11-мм динамики, активную систему шумоподавления (до 48 дБ). Время автономной работы — до 9 часов, до 38 часов с подзарядкой от футляра. Полностью наушники могут зарядиться всего за полчаса, 5-минутная подзарядка обеспечит дополнительные 3 часа прослушивания. Поддерживаются аудиокодеки SBC, AAC и LHDC 4.0, а также объёмный звук Spatial Audio.