В МТС снизились цены в рассрочку на гаджеты Apple

В МТС стали доступнее различные устройства Apple. Среди них: смартфоны линейки iPhone 11, iPhone 12 и iPhone SE, смарт-часы серии Apple Watch, а также ноутбук MacBook Air 13" с процессором M1. Цены снизились при покупке в рассрочку на один и два года.

Больше всего подешевел 6,7-дюймовый смартфон с тройной камерой iPhone 12 Pro Max. При покупке в рассрочку на два года стоимость версии со 128 ГБ памяти стала ниже на 1035 рублей, а версии с 256 ГБ памяти — на 1380 рублей. Теперь их можно приобрести с ежемесячным платежом от 265 и 280 рублей в месяц соответственно.

Стоимость базового iPhone 12 с диагональю экрана 6,1 дюйма и двойной камерой уменьшилась на 345 рублей в рассрочку на два года для версии с 64 ГБ памяти и на 184 рубля – для версии со 128 ГБ памяти. Сейчас они доступны по ценам от 200 и 215 рублей в месяц соответственно.

Компактный ноутбук Apple MacBook Air 13" с высокопроизводительным чипом М1 и 256 ГБ памяти благодаря новым ценам можно приобрести за 450 рублей в месяц с рассрочкой на год или за 255 рублей в месяц — с рассрочкой на два года. Снижение стоимости при покупке в рассрочку позволит сэкономить до 874 рублей.

Среди смарт-часов наибольшая выгода коснулась модели Apple Watch Series 7. Версия в корпусе 41 мм сейчас доступна в рассрочку на 2 года с ежемесячным платежом 80 рублей в месяц, а версия в корпусе 45 мм — за 90 рублей в месяц. В обоих случаях выгода составит 230 рублей.

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