Вышло обновление Telegram

Вышло обновление популярного мессенджера Telegram. Представлена новая платформа для создания эмодзи, анимированные эмодзи в текстах сообщений и подписей к медиафайлам, авторские наборы эмодзи, возможность подарить Telegram Premium другому пользователю, блокировка голосовых сообщений и многое другое.

Теперь в Telegram есть платформа для создания новых эмодзи — Вы можете загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей.

Обновлен дизайн панели стикеров в Telegram для iOS. Теперь можно быстро и легко переключаться между разделами со стикерами, эмодзи и GIF — как в приложениях Telegram для Android, компьютеров и бразуеров. У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений.