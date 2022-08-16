В МТС действует выгодное предложение на покупку гаджетов Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение на покупку гаджетов Huawei. Максимальная скидка при покупке в рассрочку составит до 500 рублей.

Со скидкой предлагается ряд устройств Huawei: смартфоны, планшеты, ноутбуки, наручные гаджеты, в том числе детские, а также беспроводные наушники. Приобрести их по выгодным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку.

С максимальной экономией до 506 рублей доступны Huawei MateBook D14 и MateBook D15. Беспроводные наушники предлагаются со скидкой до 92 рублей, смарт-часы с выгодой до 138 рублей, смарт-часы детские с экономией до 115 рублей и фитнес-браслет — до 24 рублей.

Перечень моделей гаджетов и цены на них, в рамках акции «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства» представлены по ссылке.