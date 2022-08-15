Резидент ПВТ реализовал возможность онлайн-бронирования парковочных мест в минском аэропорту

Резидент Парка высоких технологий в Национальном аэропорту Минск реализовал возможность онлайн-бронирования парковочных мест. Теперь каждый пользователь сервиса «Оплати» может зарезервировать место, открыть шлагбаум со смартфона и гарантированно припарковать свой автомобиль на время поездки.
Чтобы забронировать место на парковке в аэропорту через приложение, нужно выполнить следующие действия:
• в разделе приложения «Заправки, мойки, парковки» выбрать категорию «Парковка» и перейти в подкатегорию «Парковка «Национального аэропорта Минск»;
• нажать «Забронировать»;
• выбрать нужные даты и время;
• ввести информацию об автомобиле и данные для обратной связи;
• подтвердить бронирование;
• для доступа на парковку перейти в билет бронирования и нажать кнопку «Открыть шлагбаум», поставить автомобиль на забронированное место.
После возвращения в Минск забрать машину можно, проследовав к шлагбауму №3 в зоне бронирования и открыв его через сервис «Оплати».
В период тестирования данная услуга предоставляется безвозмездно. В ближайшее время парковка перейдет в промышленную эксплуатацию. Условия и тарифы появятся в приложении.
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