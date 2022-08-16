Компания Samsung выпустила новый игровой монитор Odyssey Ark. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.
Odyssey Ark — это изогнутый игровой экран с диагональю 55 дюймов и радиусом 1000R. Режим Cockpit Mode обеспечивает сильное погружение, а Flex Move Screen позволяет пользователям без проблем изменять размер экрана и свободно регулировать положение экрана.
Odyssey Ark поддерживает разрешение 4K и высокопроизводительные игровые функции премиум-класса, например, частоту обновления 165 Гц и быстрое время отклика — 1 мс.
В мониторе присутствует аудиосистема Sound Dome формата 2.2.2 с технологиями AI Sound Booster и Dolby Atmos, которая объединяет четыре угловых динамика и два центральных сабвуфера.
Стоимость новинки составляет 3500 долларов.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы