Autodesk ликвидирует российское юрлицо

Autodesk, являющаяся разработчиком ПО для проектирования, 3D-моделирования, дизайна и других задач, в том числе приложений AutoCAD, 3ds Max и Revit, планирует ликвидировать до конца лета российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить персонал своего российского офиса, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

Педставитель Autodesk рассказал «Коммерсанту», что не имеет никакой дополнительной информации помимо того, что после приостановки работы компания продолжает оценивать перспективы развития бизнеса в России.

Стоит отметить, что ещё в марте компания объявила о приостановке деятельности в России.