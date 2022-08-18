Яндекс запустил собственный бренд Junion

Команда торговой площадки «Яндекс Маркета» представила собственную торговую марку Junion и уже начала продажу товаров под этим брендом.

Весной 2022 года «Яндекс Маркета» уже начал продавать аксессуары под собственным брендом Commo. Под брендом Junion будут предлагаться разнообразные детские товары, включая самокаты и товары для творчества

Сейчас у Junion представлено три линейки товаров. Первая — все необходимое для передвижения и кормления ребенка: это автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары для самых маленьких. Вторая — Junion Sport: трёхколёсные велосипеды, беговелы, самокаты. Третья — Junion Creative: картины по номерам, наборы для лепки и рисования, товары для творчества и хобби. В дальнейшем «Маркет» планирует расширять ассортимент Junion в рамках этих линеек, а также создавать новые.

Всё это команда сервиса разрабатывает сама и контролирует производственный цикл на всех этапах.