Российский МТС инвестировал в белорусскую образовательную онлайн-платформу

«МТС» объявляет об инвестициях венчурного фонда МТС в белорусский стартап LogicLike, который занимается разработкой собственной образовательной онлайн-платформы по развитию логики и мышления у детей.

LogicLike — белорусский разработчик мобильного приложения по развитию логики и мышления у детей 5 — 12 лет. Сервис работает на web и мобильных приложениях ( iOS, Android) и насчитывает восемь миллионов пользователей. Компания основана в 2013 году, приложение запущено в 2018 году.

Сервис работает на шести языках: русском, английском, украинском, немецком, польском и чешском. Библиотека контента содержит более 30 тематик, среди которых задания на логику, развитие внимания, по окружающему миру, географии и шахматам, а также более 4,5 тысяч задач разных типов: головоломки, загадки, игры со словами и др. Задания предлагаются ребенку в зависимости от возраста и уровня сложности, а родитель может отслеживать количество решеных задач в личном кабинете.