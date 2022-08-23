В МТС стартовала акция «Урожай ИКСов»: при подключении к любому из тарифов линейки «ИКС» новые абоненты получат высокоскоростной домашний интернет бесплатно на месяц. Затем на доступ в Сеть будет действовать внушительная скидка.

Подключившись по акции «Урожай ИКСов», пользоваться домашним интернетом можно будет бесплатно в течение первого месяца. Далее, еще 5 месяцев, для новых абонентов будет действовать скидка, максимальная — сэкономит до 80% неакционной стоимости.

Кроме того, абоненты услуги «Х5» могут дополнительно подключить одну, «X6» — две, а «X7» — четыре SIM-карты с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети. Оплата за каждую составит 8,5 руб. в месяц.

Линейка «ИКС» от МТС включает в себя услуги «Х5», «Х6» и «X7» — это интернет на скорости до 200 Мбит/сек без ограничений по объему трафика. В абонентскую плату тарифов «X6» и «X7» включены 85 каналов сервиса МТС ТВ, а также возможность установки антивирусов для компьютеров и смартфонов: «X6» предоставляет по одному лицензионному ключу для персонального и мобильного гаджетов, а «X7» — для трех компьютеров и трех смартфонов.

Акция «Урожай ИКСов» будет действовать по 31 октября 2022 года.