Студия Porsche Design и компания AGON by AOC представили новый игровой монитор PD27S

Porsche Design и AGON by AOC представляют игровой монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD27S с диагональю 27 дюймов (68,6 см), дизайн которого вдохновлен конструкцией спортивного автомобиля Porsche. Благодаря частоте обновления 165 Гц, увеличенной до 170 Гц, времени отклика 1 мс (GtG), а также сертификации DisplayHDR 400 и широкому цветовому охвату (95% DCI-P3 и 99% sRGB), PD27S - это игровой монитор, который можно представить как эквивалент спортивного автомобиля. PD27S сочетает в себе яркий, стильный и функциональный дизайн с технологиями высокого уровня, что обеспечивает полное удовлетворение потребностей пользователя в любых ситуациях - от повседневных задач до использования в бизнесе, развлечениях и высокопроизводительных играх.

"Мы расширяем наш ассортимент, созданный совместно с Porsche Design, новой моделью. Разделяя ту же функциональную и визуальную основу дизайна, что и PD32M, выпущенный ранее в этом году, PD27S сочетает в себе современные игровые функции и стильный дизайн", - рассказал Стефан Зоммер (Stefan Sommer), руководитель отдела международного маркетинга TPV.

"Развивая успешное сотрудничество с премиальным брендом AGON by AOC, Porsche Design вновь воплощает дизайн, вдохновленный спортивными автомобилями, в игровой индустрии. Получив награды "iF Design Award 2022" и "Red Dot Award: Product Design 2022", монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD27S получил высочайшее признание критиков, а производительность и уровень технологических инноваций ни в чем не уступают его оригинальному дизайну", - добавил Роланд Хайлер (Roland Heiler), руководитель отдела дизайна в Porsche Design.

Дизайн, отмеченный наградами

PD27S повторяет безупречный функциональный дизайн 32-дюймовой модели PD32M, представленной в апреле. PD27S получил награды "iF Design Award 2022" и "Red Dot Award". Для проведения интенсивных и продолжительных игровых сессий геймеры должны иметь возможность положиться на свое надежное и проверенное игровое оборудование. Главной особенностью конструкции PD27S является выполненная из пескоструйного алюминия литая подставка с прочной, функциональной конструкцией и уникальной формой, напоминающей руль и колесные спицы спортивного автомобиля.

Элегантный продуманный дизайн PD27S включает конические поверхности на задней и боковых сторонах корпуса, повторяющие функциональное расположение внутренних компонентов. В металлических решетках, напоминающих воздухозаборники системы охлаждения автомобиля, размещены динамики на левой и правой сторонах монитора. Эти секции имеют скрытую RGB подсветку (Light FX) с возможностью настройки для придания динамичности и усиления эффекта погружения. Благодаря эргономичной подставке PD27S можно поворачивать по вертикали и горизонтали, наклонять, а также регулировать высоту на 150 мм.

Эксклюзивный дизайн PD27S в сочетании с превосходным качеством мониторов от AGON by AOC обеспечивает впечатляющие характеристики, которые подойдут самым амбициозным геймерам. Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD27S оснащен плоской матрицей IPS (AAS), обеспечивающей высокую точность цветопередачи и широкий цветовой охват. Благодаря 10-битной IPS-матрице с яркой и насыщенной цветопередачей, PD27S охватывает 95 процентов пространства DCI-P3 и 99 процентов пространства sRGB, что позволяет ему превосходно справляться с любыми задачами, требующими соблюдения цветовой гаммы. Цветовая палитра монитора PD27S с сертификатом DisplayHDR 400 еще больше усиливается благодаря способности дисплея декодировать и воспроизводить контент с высоким динамическим диапазоном в фильмах, видео и играх, что позволяет воспроизводить реалистичные изображения.

Благодаря разрешению QHD (2560x1440) на 27-дюймовом экране PD27S имеет высокую плотность пикселей 109 ppi, идеально подходящую для ежедневного использования в работе. Разрешение QHD также является основным выбором требовательных геймеров, поскольку позволяет легко достичь высокой частоты обновления кадров и четкости изображения одновременно. Частота обновления кадров 165 Гц / 170 Гц и время отклика 1 мс GtG обеспечивают плавность движений в динамичных играх практически без искажений. Благодаря технологии Adaptive-Sync монитор PD27S поддерживает переменную частоту обновления, устраняя такие артефакты, как разрывы и зависания.

Продвинутая кабина водителя

PD27S - это не просто игровой монитор, а высококлассная универсальная модель. Оснащенный 4-портовым концентратором USB 3.2, монитор позволяет быстро и легко подключать внешние устройства, такие как клавиатуры, мыши или внешние диски, сокращая нагромождение кабелей и обеспечивая порядок на рабочем столе. Для расширения аудиовизуальных впечатлений PD27S оснащен двойными динамиками мощностью 5 Вт с поддержкой DTS, обеспечивающими чистое и насыщенное звучание.

Чтобы напомнить пользователям о своем знаменитом наследии, монитор приветствует их анимированным логотипом запуска. Для настройки различных параметров, включая цветовые или игровые режимы, экранное меню монитора также имеет уникальный дизайн. Монитор поставляется с USB-накопителем, на котором находятся руководства пользователя и соответствующее программное обеспечение.

Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD27S уже доступен в магазинах Porsche Design, специализированных розничных магазинах и для заказа онлайн на сайте www.porsche-design.com, а также в некоторых интернет-магазинах по рекомендованной розничной цене 1.539 белорусских рублей.