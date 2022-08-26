Российские разработчики назвали самый востребованный язык программирования

В топ-3 языков программирования, которые являются наиболее востребованными среди IT-специалистов, вошли Java (33%), Python (21%) и С++ (16%). Такие данные получены по результатам опроса 1566 разработчиков, проведенного аналитиками платформы All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_One в рамках чемпионата IT_One Cup. Java. Об этом сообщается на сайте «Сколково».

Среди востребованных языков программирования опрошенные респонденты также выделили PHP (12%), Javascript (9%) и C (5%). Более трети опрошенных (39%) считают, что Java всегда будет востребован. Каждый четвертый разработчик отмечает, что этот язык программирования развивается активнее остальных.

Более половины участников исследования (54%) считают, что заработок IT-специалиста зависит от количества и состава изученных языков программирования. Каждый третий респондент (36%) отмечает, что определяющими факторами в финансовом состоянии разработчика являются уровень знаний и уникальность работника. А каждый второй респондент отметил, что Java-специалисты получают в среднем от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

Вопреки мнению, что Python является популярным мостиком в IT-отрасль, респонденты отметили, что начинали программировать с языка Java (37%). Лишь 25% специалистов ответили, что первым изучали Python. По данным опроса, IT-специалисты рекомендуют погружаться в процесс разработки с Java (42%). Каждый пятый считает C++ хорошим стартом, а 18% респондентов советуют PHP. При этом 35% респондентов считают Java-разработчиков универсальными специалистами, которые могут выполнять разноплановые задачи.