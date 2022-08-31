В России в продаже появились аналоги программ Microsoft

Разработчик «РЕД СОФТ» и Группа М.Видео-Эльдорадо договорились о сотрудничестве. В розничных магазинах и на онлайн-платформе ритейлера пользователям и бизнес-клиентам впервые стала доступна российская операционная система РЕД ОС. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Продуктовая линейка РЕД ОС включает в себя две конфигурации – «Рабочая станция» и «Сервер» с техническим сопровождением в течение одного года.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. На РЕД ОС работают офисные приложения, программы для оптимизации бизнес-процессов, фоторедакторы, различные коммуникационные платформы и все то, что необходимо современному пользователю. Для удобства пользователей создана подробная база знаний и YouTube-канал, где раскрыты самые важные и популярные вопросы о РЕД ОС. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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