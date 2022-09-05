Умное освещение Xiaomi от 19 рублей в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС специальное предложение на ряд моделей осветительных устройств Xiaomi. Умные светильники доступны для всех со скидкой до 40% или от 19 рублей при покупке единым платежом. А для абонентов МТС еще и рассрочку.

В акции принимают участие лампы Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S, Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 и Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2. Первые две модели могут быть подключены к системе Умный дом и поддерживают управление с помощью приложений Mi Home и Apple HomeKit.

Умная настольная лампа Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S станет отличным дополнением к рабочему месту, равномерно освещая большую площадь. Для создания комфортных условий работы и отдыха предусмотрены 4 режима освещения. Яркость и температуру свечения можно настраивать с помощью простого поворотного выключателя. Доступно управление и через голосового помощника: Google Assistant, Amazon Alexa, Siri или Алису.

Стоимость Xiaomi Mi Led Desk Lamp 1S в рамках акции «Для всех» снижена до 79 рублей. А абонентам МТС предоставляется возможность приобрести лампу в рассрочку на год за 7,2 рубля в месяц, а на два года — за 3,5 рубля в месяц. Экономия при этом составит до 30 рублей.

Настольная лампа-ночник Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 отлично подойдет как для повседневного использования, так и для создания рабочей или уютной атмосферы. Светильник поддерживает большое количество цветов и регулируемую яркость, что позволяет использовать разнообразие сценариев при подключении к Умному дому. Например, утром лампа может имитировать рассвет, постепенно увеличивая яркость. Также можно установить таймер выключения, и лампа-ночник отключится в нужное вам время автоматически. А еще Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 может включать заданную цветовую гамму в особых случаях.

Цена на лампу-ночник Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 в рамках акции «Для всех» снижена до 109 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 10,5 рубля, а на два года — 5,5 рубля. Воспользовавшись предложением, выгода составит до 20 рублей.

Светильник Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 оснащен датчиками присутствия и света, которые видят все в пределах 120 градусов. Уловив движение, они автоматически включают освещение, а при отсутствии движения — выключение происходит через 15 секунд. Лампа обладает миниатюрными габаритами, легко помещаясь в ладони. Ее можно прикрепить к любой поверхности или брать с собой вместо фонарика.

Лампу-ночник с датчиком движения Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 можно приобрести за 19 рублей, сэкономив до 40% от ее стоимости. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 1,98 рубля.

Устройства Умного дома способны работать по заранее заданным сценариям, которые могут запускаться самостоятельно или по команде.

Приглашаем петить бренд-зоны товаров умного дома МТС, где вы сможете протестировать различные сценарии взаимодействия устройств самостоятельно.

Интерактивные бренд-зоны товаров Умного дома Xiaomi располагаются в офисах МТС по следующим адресам:

Минск, пр-т Независимости, 95

Гродно, ул. Красноармейская, 3

Брест, пр-т Машерова, 46-22

Витебск, пр-т Строителей, 8-2

Могилев, ул. Мовчанского, 6

Напоминаем также, что в МТС сейчас действует акция «Много не бывает», которая позволяет приобретать аксессуары для смартфонов и планшетов, смарт-часов, наушников и устройств умного дома со скидкой до 50%. Среди них — компактные камеры наблюдения и специальные датчики, позволяющие контролировать жилое пространство и активировать различные сценарии умного дома.