Телевизоры LG получат поддержку NFT

LG Electronics (LG) запустила собственную платформу LG Art Lab. Новая платформа позволяет пользователям покупать и продавать цифровые произведения искусства. Этот сервис для просмотра и торговли NFT дома включает функцию LG Art Lab Drops, позволяющая создавать профили художников и просматривать новые работы, которые вскоре появятся на платформе. Об этом компания сообщила на официальном сайте.
Новая платформа LG основана на базе Hedera. По словам LG, покупка и продажа будет максимально простой. QR-коды позволят пользователям быстро совершать транзакции через криптовалютный кошелек Wallypto. После покупки NFT можно продать на торговой площадке LG Art Lab Marketplace, где пользователи могут легко просматривать историю транзакций, а в разделе «Моя коллекция» они могут полюбоваться всеми принадлежащими им произведениями искусства.
На данном этапе LG Art Lab доступен только в США на телевизорах LG под управлением webOS 5.0 или более поздней версии.
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Комментарии
Да? Тогда зачем это писать? Чтобы подразнить?
Масковского Starlink в РБ тоже нет (и, скорее всего, не будет ещё долго). Про него тоже не надо писать, правильно?