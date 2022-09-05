Телевизоры LG получат поддержку NFT

LG Electronics (LG) запустила собственную платформу LG Art Lab. Новая платформа позволяет пользователям покупать и продавать цифровые произведения искусства. Этот сервис для просмотра и торговли NFT дома включает функцию LG Art Lab Drops, позволяющая создавать профили художников и просматривать новые работы, которые вскоре появятся на платформе. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Новая платформа LG основана на базе Hedera. По словам LG, покупка и продажа будет максимально простой. QR-коды позволят пользователям быстро совершать транзакции через криптовалютный кошелек Wallypto. После покупки NFT можно продать на торговой площадке LG Art Lab Marketplace, где пользователи могут легко просматривать историю транзакций, а в разделе «Моя коллекция» они могут полюбоваться всеми принадлежащими им произведениями искусства.

На данном этапе LG Art Lab доступен только в США на телевизорах LG под управлением webOS 5.0 или более поздней версии.