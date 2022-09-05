В России органы власти обяжут вести аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

"Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня", - говорится в сообщении. В соответствующем распоряжении в качестве таких соцсетей указаны "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Документ подготовлен для реализации принятых в июле изменений в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в соцсетях, список которых утверждает кабмин, для размещения информации о работе. Речь, в частности, идет о публикации комментариев по актуальным вопросам, отчетов о проводимых мероприятиях, актуальных контактных данных, включая номера телефонов и адрес электронной почты.

Социальные сети, утвержденные правительством для этих целей, соответствуют требованиям, которые предусмотрены законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".