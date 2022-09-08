Криптомошенники подделали презентацию Apple на YouTube

Мошенники воспользовались тем, что компания Apple проводила 7 сентября презентацию, и запустили на YouTube параллельные трансляции, продвигающие криптовалюты, якобы от имени компании, сообщило издание The Verge. Десятки тысяч зрителей смотрели в прямом эфире подделанные старые интервью с генеральным директором Apple Тимом Куком и главой Tesla Илоном Маском. В настоящий момент видео удалены.

В одном видео под названием «Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022» транслировалось старое интервью от 2018 года. В видео были добавлены логотипы биткоина и Ethereum, а страница была заполнена ссылками на сомнительные криптосайты, говорится в статье. Количество зрителей доходило до 70 тыс.

В то же время более 10 тыс. человек смотрели другую трансляцию на канале под названием «Apple Inc». Как утверждалось, она должна была содержать интервью с Тимом Куком и Илоном Маском об Apple и метавселенной, но на самом деле это было подделанное интервью о биткоинах с главой Tesla и экс-главой Twitter Джеком Дорси.

