БГУИР и Международный банковский институт имени А. Собчака обсудили направления сотрудничества

8 сентября ректор БГУИР Вадим Богуш встретился с проректором Международного банковского института имени Анатолия Собчака (МБИ) Анной Затевахиной. На встрече обсуждались возможные направления сотрудничества двух учреждений высшего образования, сообщается на сайте вуза.



Институт заинтересован в создании совместной с БГУИР образовательной программы для подготовки IT-специалистов финансовой сферы. Это предложение озвучила Анна Затевахина на встрече: «Мы видим образовательную программу трёхсторонней: белорусский вуз - МБИ - организация-заказчик кадров. Обучаясь на площадке вузов, студенты будут проходить все практики на базе предприятия с условием последующего трудоустройства».

В процессе обсуждения Вадим Богуш и Анна Затевахина пришли к выводу, что, если грамотно соединить учебные планы БГУИР и МБИ, получится хорошая программа. Вадим Анатольевич отметил, что университет готов принять студентов МБИ на стажировку сроком до одного семестра, чтобы они получили необходимые компетенции в IT-направлении.

На встрече обсуждалось не только образовательное сотрудничество, но и академическое. В планы двух университетов также вошла стажировка преподавателей в вуз-партнёр, проведение там занятий, участие в конференциях и обмен опытом.