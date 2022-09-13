"ВКонтакте" запустила приложение для любителей спорта

Новый сервис «Бег» помогает вести активный образ жизни, общаться с другими спортсменами, а также участвовать в соревнованиях и спортивных челленджах, сообщается на сайте соцсети.

Сервис «Бег» от ВКонтакте — это новое мини-приложение внутри платформы «Здоровье», которое помогает поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в коммьюнити по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях.

Рейтинговая система мини-приложения позволяет пользователям ВКонтакте в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды от сервиса. Кроме этого, в «Беге» собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории — таким образом, юзерам ещё удобнее следить за своей беговой активностью.

В приложении также можно делиться маршрутами, ставить перед собой индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах». С помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории ВКонтакте.