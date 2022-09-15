БГУИР стал одним из лучших экспортеров 2021 года

В ходе областного собрания членов Белорусской торгово-промышленной палаты состоялось награждение дипломантов республиканского конкурса «Лучший экспортер 2021 года» по г.Минску и Минской области. БГУИР стал дипломантом (2-е место) в номинации «Образование», сообщается на сайте вуза.

В мероприятии приняли участие председатель БелТПП Михаил Мятликов, заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич, председатель комитета экономики Минского облисполкома Александр Рулькевич, около 500 руководителей и представителей предприятий и организаций - членов БелТПП по г. Минску и Минской области.

Конкурс проводится ежегодно Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Министерствами, Государственными комитетами, Концернами, Мингорисполкомом, Миноблисполкомом, Национальной академией наук, Бизнес-союзами и Ассоциациями, иными государственными организациями.

Конкурс направлен на признание успеха компании и ее вклада в развитие экономики страны, повышение престижа и узнаваемости бренда.