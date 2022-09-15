LG протестировала приём и передачу данных в 6G

Компания LG успешно протестировала беспроводную передачу и прием данных 6G в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот от 155 до 175 ГГц на расстоянии 320 метров, сообщается на официальном сайте компании.

Результат был достигнут 7 сентября в Институте Фраунгофера Генриха Герца (HHI) в Берлине. И представляет собой значительный шаг на пути к коммерциализации 6G.

6G использует сверхширокополосные частоты, а также имеет относительно короткий радиус действия. Чтобы решить эти проблемы, LG, Fraunhofer HHI и Институт прикладной физики твердого тела Фраунгофера (IAF) совместно разработали усилитель мощности, способный увеличить мощность передачи, и малошумящий усилитель приемника, улучшающий качество входящего сигнала.

Используемый в демонстрации многоканальный усилитель мощности имеет выходную мощность более 20 дБм, что на 5 дБм выше, чем у решения LG и Fraunhofer HHI & IAF, развернутого в предыдущем испытании. Также использовался малошумящий усилитель приемника, минимизирующий генерацию шума при приеме сигнала. Эти новые технологии были интегрированы в новейшую конструкцию модуля LG, которая имеет большие возможности для будущего изготовления ИС (интегральных схем), чтобы облегчить путь к будущей коммерциализации.

Кроме того, в июне 2021 года LG была выбрана Альянсом Next G, чтобы возглавить рабочую группу по обсуждению технологий 6G и определения будущего направления телекоммуникационных услуг 6G.