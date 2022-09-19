Опубликован глобальный рейтинг стран по распространенности криптовалют

Компания Chainalysis опубликовала ежегодный глобальный рейтинг стран по распространенности криптовалют. В 2022 году в Global Crpyto Adoption Index вошли 146 стран мира, а Беларусь заняла в топе 25-е место, сообщает OfficeLife.

Рейтинг составляется по пяти параметрам, включая активность людей на криптоплатформах и объемы совершаемых ими транзакций. На первой строчке располагается Вьетнам, второе место у Филиппин, а на третье с четвертого год назад поднялась Украина.

В топ-20 преобладают развивающиеся страны (из развитых только США на 5-м и Великобритания на 17-м местах). По мнению составителей рейтинга, люди используют криптовалюты как один из способов сбережений в условиях больших колебаний курсов их национальных фиатных валют либо для оплаты покупок. Жители развивающихся стран отдают предпочтение биткоину и другим стейблкоинам.