Российские компании исключили из альянса OpenRAN по разработке оборудования для 5G

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN (Radio Access Network) приостановил членство российских «Сколтеха» и МТС в организации, сообщают «Ведомости». Других российских компаний в указанном альянсе не было.

Теперь они не смогут участвовать в разработках, но при этом смогут пользоваться готовыми открытыми наработками, опубликованными альянсом OpenRAN. Упоминания отечественных компаний уже убрали с официального сайта OpenRAN.

Альянс создан в Германии в 2018 году. Его идея заключалась в том, чтобы его участники могли совместно разрабатывать оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Фактически ассоциация продвигала интересы операторов сотовой связи и была нацелена на выработку открытых стандартов оборудования. Это позволяло операторам меньше зависеть от доминирующих на рынке вендоров — европейских Nokia и Ericsson и китайской Huawei. В числе участников альянса: Samsung, Cisco, Dell, AT&T, Verizon. «Сколтех» и МТС присоединились к нему в декабре 2019 году.

На данный момент в составе альянса числился 31 оператор связи со всего мира, включая американские и европейские компании,