Биткоин впервые за неделю поднялся выше $20 000

Впервые за неделю биткоину удалось преодолеть планку в $20 000 — сказалась неожиданная активность азиатских рынков, из-за которой в рост пошли криптовалюты и другие рискованные активы.

Биткоин, самая дорогая криптовалюта, за минувшие сутки подорожал почти на 8% и достиг отметки в $20 216, по версии CoinDesk. Уверенно себя чувствует и второй по величине цифровой актив Ethereum, который прибавил 7,98 % и стал стоить $1 390.

В течение последней недели биткоин незначительно колебался около $19 тыс., в общих чертах повторяя динамику макроэкономических показателей, схожим образом себя вёл и Ethereum. Среди других криптовалют сильнее всех поднялись Terra (+23,1 %), Polkadot (+5,6 %) и Solana (+4,4 %). Рост цифровых активов оказался несколько неожиданным на фоне просевших на 1 % индексов Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P 500, а технологический Nasdaq потерял 0,6 %.

На прошлой неделе биткоин терял 5 % и падал ниже $18 500 — сказывались опасения инвесторов по поводу повышения ключевой ставки в США.