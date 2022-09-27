Беспилотный вертолет провел дистанционный мониторинг энергоэффективной базовой станции А1

Компания А1 использовала беспилотный вертолет для мониторинга базовой станции в удаленном режиме. Данные, переданные с дрона через мобильную сеть А1, помогли составить подробную 3D-модель объекта, чтобы оценить состояние установленного на нем радиооборудования и самой конструкции. В дальнейшем компания планирует сделать такие исследования постоянной частью наблюдения за техническим состоянием своей сети.

В реализации пилотного проекта был задействован беспилотный вертолет Heli-E компании aOrion («Альфа Орион») с установленной на нем камерой для видеосъемки в формате сверхвысокой четкости. Все изображения передавались инженерам в режиме онлайн.

Базовая станция, для обследования которой использовался беспилотный дрон, располагается в д. Подыгрушье Смолевичского района. Сам аппарат был запущен с окраины г. Смолевичи. Он преодолел расстояние около 7 км и поднялся на высоту 39 м, чтобы составить подробную модель станции и передать данные специалистам технического подразделения А1. Максимальное расстояние, которое может пролететь за один раз такой вертолет, – порядка 80 км.

Благодаря детальному интерактивному обследованию специалисты А1 без выезда на объект смогли провести визуальный осмотр установленного оборудования, металлоконструкций, фундаментных опор, ограждения, территории площадки, а также оценить параметры антенно-фидерного тракта – антенн и радиорелейных линий передач, включая их наклон, направление излучения и др.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем использование беспилотных вертолетов для дистанционного мониторинга технического состояния объектов инфраструктуры войдет в ежедневную практику компании. Полученные данные помогут своевременно выявлять отклонения в работе базовых станций и принимать оперативные решения о необходимости их технического обслуживания для поддержания качественной работы сети А1.

Использование беспилотных устройств особенно эффективно для наблюдения за состоянием объектов, расположенных в труднодоступной или удаленной местности. Инженерам А1 больше не придется выезжать для визуального обследования таких станций на автомобиле – эту работу возьмет на себя управляемый через мобильную сеть дрон. Это позволит компании не только экономить время и средства, но и добиться снижения углеродного следа в своей деятельности.

Напомним, что ранее с этой целью компания реализовала масштабный проект по замене технологически устаревших электропитающих установок базовых станций на более современные аналоги с низким энергопотреблением. В комплексе с другими решениями (такими, как отключение элементов сетевого оборудования в периоды минимальной нагрузки и оптимизация режима работы систем кондиционирования в контейнерах с оборудованием базовой станции) это позволяет достигать энергоэффективного режима работы сети А1 без ухудшения клиентского сервиса.